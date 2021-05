Il motociclista Valentino Rossi, tifoso interista, dice la sua sull'addio dell'allenatore Antonio Conte: "E' stata una bruttissima notizia, devastante, non me l'aspettavo. Il girone di ritorno è stato bellissimo perché finalmente l'Inter vinceva e funzionava tutto. Non mi aspettavo che Conte andasse via perché il calcio ha delle diverse dinamiche rispetto alle nostre, da noi quando uno vince non va via, va via quando non vince. Per me è stato quasi come vedere andare via Josè Mourinho dopo la vittoria della Champions League".