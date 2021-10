Nonostante un buon inizio di stagione e una verve sotto porta rimasta inalterata nel tempo, Mauro Icardi continua ad essere una seconda scelta per mister Mauricio Pochettino e a risentirne è il valore del suo cartellino. Secondo Transfermarkt continua a scendere la valutazione dell'argentino, che oggi vale 35 milioni di euro. Una svalutazione del 35% circa rispetto a due anni fa, quando il PSG lo ingaggiò versando all'Inter 57 milioni di euro. Un problema per i parigini, un'occasione per le squadre alla ricerca di un rapace d'area con ancora molti anni davanti ad alti livelli.