Il Brescia riparte dall’Olanda: per il centrocampo arriva Tom Van de Looi, classe 1999, ex Groningen, nell’ultima stagione nel Nec con 33 presenze nella Eredivisie. Altri possibili rinforzi per il reparto di mezzo: piacciono Jakub Labojko dello Slask Wroclaw e Christos Donis, ex Panathinaikos. Idea per l’attacco: dall’Islanda può arrivare l’attaccante Hólmbert Aron Fridjónsson, classe ’93, compagno di nazionale di Birkir Bjarnason. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, congelato invece l’arrivo di Nicholas Ioannou (Apoel). Più vicino alla conferma Bruno Martella. ​Tentativo del Lecce per Sabelli, ma è dura.