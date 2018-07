Dopo #Russia2018, il rientro dei primi nazionali nerazzurri al Centro Sportivo Suning pic.twitter.com/RpXmL5AGsr — Inter (@Inter) 31 luglio 2018

Mondiale alle spalle e ferie finite. Nella giornata di oggiper preparare la stagione 2018/19 gli ultimi reduci dalle fatiche estive. E insieme a Joao Miranda si sono rivisti alla Pinetina anche, due centrocampisti centrali il cui futuro è però ancora ampiamente in discussione.Entrambi i giocatori, infatti,dal club nerazzurro che sta cercando di liberare spazio a bilancio soprattutto in ottica Fair Play Uefa.essendo stati pagati a titolo definitivo e in una sola tranche rispettivamente 45 milioni il portoghese e 25 l'uruguaiano. La richiesta per entrambi è di 35 milioni di euro e sono tante le società sulle loro tracce.Contatti ci sono stati e si tratterà ancora nei prossimi giorni. Più complicata la situazione legata asu cui c'è l'interesse di 6 squadre e per cuista lavorando alacremente.sono gli scenari più ipotizzabili, ma per l'addio servirà un'offerta a titolo definitivo che ancora non è arrivata. Per questo entrambi si sono rimessi al lavoro con la casacca nerazzurra addosso, con un futuro ancora in bilico e in un reparto che, con l'arrivo di Nainggolan e il possibile arrivo di Vidal, si fa sempre più affollato.