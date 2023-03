E' la storia diin rampa di lancio destinazione grandi club, dopo essere cresciuto e avere mostrato il proprio valore con Los Celestes:per imporsi in un club che milita in Champions e su di lui si è scatenata, che negli ultimi anni ha prodotto talenti come Brais Mendez e Borja Iglesias, vanta unache gli consentirà di partire verso lidi più ambiti,che si stanno già esponendo in questo senso. Il Celta Vigo sembra ormai essere rassegnato, ma lche ha richiesto al club della capitale di, affinché la trattativa possa andare a buon fine.- Richiesta difficile da soddisfare, visto la nutrita concorrenza nella mediana dei Blancos:pronti a darsi battaglia. Nelle ultime ore però è spuntato, proveniente proprio dal Celta per. Non è da tutti snobbare la corte del Madrid, ma la volontà di essere protagonista potrebbe consentirgli di lanciarsi in azzurro, probabilmente con lo scudetto sul petto: un affare che da 40 milioni ne potrebbe fruttare molti di più.@AleDigio89