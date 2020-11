Inizio sprint per il Venezia del tecnico Zanetti, 13 punti in 7 partite, con un terzo posto in condivisione col Frosinone e tre lunghezze di distanza dall’Empoli dell’ex Dionisi in vetta. Di questi ottimi risultati ha parlato alla NuovaVenezia il ds Collauto, molto soddisfatto dell’andamento della squadra. Queste sono state le sue dichiarazioni:



"Sono contento dei risultati e me la godo perché prima di tutto sono un tifoso di questa squadra. Stiamo lavorando bene, abbiamo un gruppo solido e molto serio, con valori morali importanti e lavoriamo con grande trasparenza. Quello che stiamo facendo è sotto gli occhi di tutti, ma ancora non è stato fatto nulla. - continua Collauto parlando dell’assenza di tifosi allo stadio – Dispiace tantissimo dover giocare in queste condizioni, è la morte del calcio perché noi viviamo per i tifosi e la squadra è della gente. Ma la sensazione è che comunque siano tutti contenti di questo Venezia”.