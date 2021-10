Il Venezia chiude per un portiere svincolato. Si tratta di Sergio Romero, senza squadra dopo l'esperienza al Manchester United, già visto in Italia con la maglia della Sampdoria. Mai sceso in campo nella passata stagione, in quelle precedenti era l'alternativa nelle coppe a De Gea, giocando da titolare la finale di Europa League vinta nel 2017 contro l'Ajax.



Titolare con l'Argentina nel Mondiale 2010 e in quello del 2014, Sergio Romero va a rinforzare il reparto dei portieri del club lagunare, che in questo inizio di stagione si è affidato a Maenpaa.