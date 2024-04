Venezia-Cremonese: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Uno dei due anticipi delladi, oltre a Pisa-Catanzaro, vede affrontarsi. Big match al vertice della classifica, quello che opporrà i lagunari ai lombardi: la squadra di Stroppa, che ha perso terreno nella corsa al secondo posto rispetto al Como e agli uomini di Vanoli, è chiamata a far risultato per provare a restare aggrappata al treno che porta direttamente in Serie A (Como permettendo) e accorciare proprio sugli arancioneroverdi terzi.Venezia-Cremonese si gioca venerdì 26 aprile 2024, alle ore 20:30, allo stadio 'Penzo' di Venezia.

L'anticipo Venezia-Cremonese andrà in onda su Sky Sport (canale numero 252), mentre per vedere la partita in diretta tv su DAZN sarà necessario scaricare l'app su una smart tv compatibile o in alternativa usare console PlayStation e XBox, il TIMVISION Box, o ancora dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

Venezia-Cremonese sarà visibile anche in streaming su NOW, Sky Go, sul sito di DAZN e scaricando l'app di DAZN su cellulari e tablet.Bjarkason prenota una maglia sull'out mancino del Venezia, con Candela a tutta fascia sul versante opposto e il trio Busio-Tessmann-Andersen a formare la cerniera di centrocampo. Di punta, Pierini accanto a Pohjanpalo. Coda ancora verso la panchina in casa Cremonese: pronto nuovamente Tsadjout come spalla del Mudo Vazquez. Falletti mezzala, Zanimacchia a destra.: Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Andersen, Bjarkasson; Pohjanpalo, Pierini.. Vanoli.

: Saro; Antov, Bianchetti, Lochoshvili; Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Falletti, Sernicola; Vazquez, Tsadjout.. Stroppa.