VENEZIA-EMPOLI 1-1 (fpt 0-1)



VENEZIA (4-3-2-1): Lezzerini; Crnigoj, Ceccaroni, Caldara, Molinaro (C) (dal 26’st Nani); Ampadu, Tessmann (dal 34’pt Vacca), Cuisance; Aramu (dal 35’st Busio), Kiyine (dal 34’pt Okereke); Henry. All. Paolo Zanetti



EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Fiammozzi; Bandinelli (C) (dal 39’st Stulac), Ricci, Zurkowski (dal 34’st Asllani); Bajrami (dal 39’st Cutrone), Henderson; Pinamonti. All. Aurelio Andreazzoli



MARCATORI: 25’pt Zurkowsky (E), 28’st Okerkeke (V)



ASSIST: 25’pt Bandinelli (E), 28’st Nani (V)



AMMONITI: 9’pt Bajrami (E), 10’pt Cuisance (V), 44’pt Henderson (E), 47’pt Okereke (V), 12’st Ismajli (E), 19’st Fiammozzi (E), 31’st Bandinelli (E)



ARBITRO: Piero Giacomelli di Trieste