Venezia-Genoa (domenica 20 febbraio calcio d'inizio alle ore 15 in diretta tv su Dazn) è una gara valevole per la 26esima giornata di campionato in Serie A, la settima nel girone di ritorno.



PROBABILI FORMAZIONI



VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Ceccaroni, Caldara, Haps; Crnigoj, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Johnsen.



GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Criscito, Vasquez; Sturaro, Rovella; Ekuban, Amiri, Yeboah; Destro.