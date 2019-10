Fabio Lupo, direttore sportivo del Venezia, parla del mercato degli svincolati, con i lagunari che dovranno fare a meno di Gianfilippo Felicioli, al Corriere del Veneto: "Abbiamo fatto alcune valutazioni e abbiamo deciso di proseguire con l’attuale rosa. Il rientro di Marino non è poi così lontano e lui nel ruolo di esterno sinistro aveva già ben figurato in passato. Oltretutto per rimettere in forma l’eventuale nuovo acquisto ci sarebbe voluto almeno un mese, per cui abbiamo pensato di rimanere così".