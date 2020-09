Sembrava fatta negli ultimi giorni per la cessione del centrocampista classe ’90 Lorenzo Lollo dal Venezia al Bari. La trattativa però, come riporta trivenetogoal, ha subito una brusca frenata da parte dei pugliesi che prima devono completare le cessioni di Scavone e Hamlili.



Per l’ex Padova si erano mosse anche Cosenza e Spal ma senza dimostrare un interessamento così concreto per formulare una vera offerta. L’affare tra arancio nero verdi e biancorossi, nonostante l’intoppo, sembra comunque poter andare in porto, resta da capire in che tempistiche.