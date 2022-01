Nome nuovo per il mercato del Venezia. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club lagunare è interessato al difensore venezuelano del Brescia, John Chancellor (classe 1992).



In uscita Schnegg è richiesto dal Crotone in Serie B. ​A sua volta il Brescia ha messo sul taccuino i nomi di Davide Adorni (Cittadella), Francesco Vicari (Spal) e Marco Modolo (Venezia).