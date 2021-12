Venezia-Juventus è il terzo anticipo della 17esima giornata di Serie A, il secondo incontro in programma sabato 11 dicembre 2021 e con calcio d'inizio alle ore 18. I padroni di Paolo Zanetti pur giocando un buon calcio stanno attraversando un momento negativo e arrivano da tre sconfitte consecutive che pesano sulla classifica, con la zona salvezza tornata a 5 punti. Il momento è invece positivo per la Juventus di Massimiliano Allegri che dopo il primo posto a sorpresa conquistato in Champions sta cercando la terza vittoria consecutiva in campionato per tornare a mettere pressione alle '4 sorelle' in zona Champions.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Venezia-Juventus prenderà il via sabato 11 dicembre alle 18 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn e quindi visibile sulle smart tv tramite l'app della piattaforma OTT. Come sempre si potrà seguire la partita anche in streaming su pc, smartphone e tablet.



PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Ampadu, Caldara, Haps; Busio, Vacca, Kiyine; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli; Bernardeschi, Dybala, Rabiot; Morata. All. Allegri.