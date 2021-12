VENEZIA-LAZIO 1-3 (1-1 fpt)



Romero 5: si abbassa troppo tardi sul gol di Pedro e non esce nella sua area piccola in occasione del 2-1 laziale



Mazzocchi 6: spinge sempre con intelligenza tattica e tanta dedizione



Ceccaroni 5,5: non preciso come al solito ma oggi lui e Caldara hanno un cliente complicato



Caldara 5,5: come il compagno soffre un pò l’indemoniato Pedro. Si spinge spesso in avanti conservarsi risultati



Ebuhei 6: spinge a sinistra oggi e lo fa bene soprattutto in fase offensiva. Meno brillante quando deve chiudere su Marusic.



Vacca 6: solito lotattaore dal 9’st Busio:



Ampadu 6: dà qualità e quantità. Entrato perfettamente negli ingranaggi di Zanetti



dal 29’st Sigurdsson SV



Crnigoj 5,5: quando la qualità si alza ha difficoltà a tenere ritmi qualitativi alti



dal 22’st Tessmann 4: ​non fa nulla se non farsi buttare fuori



Aramu 6: suo l’assist per la rete di Forte. E’ sempre presente nelle azioni pericolose della sua squadra



Kiyine 5,5: illumina il centrocampo dei padroni di casa con buone giocate ma mai decisive. Si spegne nel corso del match



dal 9’st Okereke 6: dà vivacità all’attacco di casa



Forte 6,5: colpo di testa da vero bomber che pareggia un match complicato. Da riserva a migliore in campo é un attimo



All. Zanetti 5,5: scelta azzeccata quella di inserire Ciccio Forte che lo ripaga col gol del pareggio. La sua squadra entra male però nella ripresa e subisce subito il gol del 2-1 che li condanna alla sconfitta casalinga