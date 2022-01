: può poco o nulla sulla rete ospite. Per il resto si fa trovare sempre pronto.: spinge a destra e poi lotta al centro dopo la rete del vantaggio ospite. Uno dei migliori del Venezia. Ha anche una grande occasione al trentesimo del primo tempo che sfiora il pareggio.chiude bene Pinamonti ma i centrocampisti ospiti si inseriscono ovunque e sono difficili da fermare. Poco supportato dai suoi compagni centrocampisti: non ha colpe sulle reti degli ospiti e chiude bene gli attacchi ospiti.: sbaglia tutto quello che può sbagliare soprattutto all’inizio infatti é dal suo lato che attacca e bene l’Empoli. Meglio nella ripresa e in zona offensiva con qualche ottimo cross. (Dal 26’stspacca la partita. Entra e serve la palla ad Okereke. Che qualità!)oggi non benissimo i primi 25 minuti. Poi da metà del primo tempo si adatta a terzino destro e offre una discreta prova in un ruolo non suo.: poco incisivo e poca qualità al servizio della squadra. Esce dopo trentaquattro minuti. (dal 34’pt: é quello con maggiore personalità che si va a prendere e chiede i palloni per far ripartire l’azione della sua squadra)é uno dei pochi che ci prova con la sua qualità ma purtroppo senza precisione. Non una grande prova del neo arrivato.é suo il primo tiro del Venezia al ventesimo del primo tempo. Oggi però la sua qualità é imprecisa apparte quando scambia con Nani e regalano assieme la rete del pareggio a Okereke (dal: un fantasma in campo fino al 34’pt quando il mister lo leva per inserire Okereke. (Dal: dà vivacità e velocità alla manovra offensiva della sua squadra. Sfrutta l’assist di Nani per l’1-1): fa a sportellate con la difesa ospite e serve i centrocampisti a rimorchio. E’ troppo lento però quando tratta il pallone. Nella ripresa al decimo ha un occasione di testa ma é imprecisoinizio da film horror come tutte le domeniche. L’Empoli domina e passa meritatamente in vantaggio. Grazie anche all’ingresso di Nani la squadra pareggia. Ora la classifica inizia a farsi preoccupante però visto anche il calendario. Inter a San Siro e Napoli di Spalletti al Penzo sono, sulla carta, zero punti garantiti.