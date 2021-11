: esprime sicurezza nella partenza dal basso della sua squadra e questo tranquillizza anche i suoi compagni. Sul gol di Calhanoglu forse poteva fare qualcosa in più ma la palla gli schizza davanti.: non soffre troppo Perisic e spinge tutto sommato bene. Impreciso nei cross. (Dal 17’st Johnsen 6,5: dà vivacità al reparto offensivo ma senza trovare il guizzo decisivo per pareggiarla): con due clienti complicati come Correa e Dzeko fa una buona prova come sempre: è abituato alle sfide con le grandi avendo giocato in big italiane e oggi non sfigura contro i campioni d’Italia: bene sia in fase difensiva con clienti difficili come Darmian e Barella. Fallo di mano nel finale a partita finita per il 2-0 Inter e ammonizione per lui.: pulito e ordinato ma non devastante come contro la Roma. (Dal 39’st Crnigoj SV): oggi più quantità che qualità. E’ mancato un pò alla squadra.: diventa difensore aggiunto e regista difensivo di una difesa a 5 nel momento di impostare l’azione e cerca di bloccare gli attacchi centrali interisti. (Dal 26’st: ha una grande occasione a quindici minuti dalla fine ma spara alto sopra la traversa da ottima posizione.: trova in Skriniar un cliente tutt’altro che semplice soprattutto sotto l’aspetto fisico. Nella ripresa sparisce. Partita dura per lui.: al 38’, all’improvviso, tenta un sinistro da 30 metri cercando di dare una sveglia ai suoi, che solo un grande Handanovic può mettere in corner. Dopo due minuti della ripresa é lui che prova di nuovo la conclusione dalla distanza. Insomma, c’é sempre il suo zampino. Leader (Dal 26’stimpalpabile): non risponde agli spunti e iniziative di Aramu. Oggi non é ispirato come contro Mourinho. (Dal 39’st Forte SV): prova a confermare il modulo con cui ha battuto la Roma ma oggi la sua squadra soffre una grande Inter che a differenza della squadra di Mourinho non lascia spazi. Il suo Venezia si conferma però avversario ostico per le big.@alessiodaco on twitter