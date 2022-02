Tempo di conferenza stampa di presentazione per Ales Mateju. Il giocatore ceco ha rescisso il suo contratto con il Brescia a fine dicembre ed ora è pronto alla nuova avventura con il Venezia. Queste le sue parole da neo acquisto.

Come si è arrivati al tuo addio al Brescia e come ti sei allenato in queste settimane?

"Mi sono allenato con una squadra della Repubblica Ceca, quella in cui avevo iniziato, sono arrivato a Venezia preparato ma ho preso il Covid, ho passato circa una settimana chiuso in albergo, non è stato semplice ma è tutto passato. A Brescia ero in scadenza, parlando con il direttore è maturata la decisione di lasciare la squadra. Ora sono a Venezia e penso al Venezia".

Quali sono le tue condizioni?

"Sto bene, mi sento pronto, nel girone d'andata ho giocato e mi sento già pronto anche per giocare".

ln che ruoli puoi muoverti?

"Posso giocare dappertutto, a destra, sinistra, centrale, anche qualche metro più avanti forse, dipende dalle preferenze del mister. Il mio ruolo naturale è terzino, o quinto in un 3-5-2".

Ti sei confrontato con Inzaghi prima di accettare Venezia visto che conosce l'ambiente?

"No non ci siamo sentiti, ho parlato solo con il ds Collauto e mister Zanetti".

Pensi anche ai playoff per il Mondiale con la Repubblica Ceca?

"Mi interessano sia i playoff con la nazionale che la salvezza del Venezia, queste due cose per me sono molto importanti. L'auspicio è salvarsi qua e ottenere il pass per il Mondiale. Qui ho trovato un ambiente fantastico.

Domenica ci sarà il derby con l'Hellas Verona:

"Il Verona è una grande squadra, ma anche noi siamo forti, non sarà facili ma possiamo fare un buon risultato".