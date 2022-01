Dopo il turno dell'Epifania, con quattro partite rinviate su dieci a causa dell'emergenza Covid, la Serie A torna subito in campo con le partite della 21esima giornata, anche questa minacciata dal rischio del rinvio di alcuni match a causa dei contagi dovuti alla variante Omicron della pandemia. Il programma della giornata vede i 10 match tutti previsti per la giornata di domenica. Nel turno del 6 gennaio, il Venezia non ha giocato contro la Salernitana a causa del Covid, mentre il Milan ha ottenuta una bella vittoria a San Siro contro la Roma. Per domenica, Zanetti deve rinunciare agli squalificati Caldara e Tessmann, mentre Pioli ha ancora a che fare con una lunga lista di assenti, fra i quali Kessie e Romagnoli.



09/01/2022 Domenica 12.30 Venezia-Milan - Dazn-Sky



VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Busio, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti.



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Bakayoko; Messias, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.