Il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso presentato dal Venezia che chiedeva la vittoria a tavolino e una penalizzazione per la Salernitana per la gara non giocata a inizio gennaio a causa di un focolaio Covid nel club granata. La gara verrà disputata regolarmente mercoledì 27 aprile alle 18 all'Arechi di Salerno.