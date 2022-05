Andrea Soncin, nuovo allenatore del Venezia, ha parlato così ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta con la Juve.



SULLA SETTIMANA D’ESORDIO - È stata una settimana particolare, emozionante. La chiamata della proprietà p stata una sorpresa ma anche motivo di orgoglio. C’è la voglia di giocarsela fino in fondo, e l’abbiamo trasmesso ai ragazzi e mi sembra abbiano recepito



SULLA PARTITA - Prova estremamente positiva. Peer il nostro percorse era importante tornare ad essere squadra e i giocatori l’hanno fatto sia per il possesso che per le volte che siamo andati a concludere. Sono soddisfatto e questa prestazione deve darci la carica giusta per arrivare alla sfida alla Salernitana di giovedì. Di sicuro oggi per certi punti di vista cera possibilità di giocare e nel gioco i ragazzi trovano fiducia e divertimento. Adesso ci aspetta un compito differente perché andiamo ad affrontare una squadra molto più battagliera.



SULL’ESONERO DI ZANETTI - L’aspetto emotivo è l’aspetto principale sul quale stiamo andando a battere. Quando avviene un esonero i giocatori devono capire che molte responsabilità sono loro. Questo i ragazzi l’hanno capito. Collaboravo quotidianamente con Paolo quindi mi sono reso conto di tutte le difficoltà. C’erano tanti volti nuovi di questo campionato ed è un processo che richiede tempo, cosa che la Serie A non ti dà.