Venezia-Udinese è una delle ultime chance di salvezza per la squadra di Paolo Zanetti, che domenica alle 15 ospiterà i bianconeri per la 32a giornata di Serie A.



LE ULTIME - Caldara verso la conferma da titolare al centro della difesa, Vacca è favorito su Busio a centrocampo dove dovrebbe trovare spazio anche Cuisance dal primo minuto. Nell'Udinese non ci sarà il Tucu Pereyra squalificato, Cioffi sceglie Arslan, Walace e Makengo con Molina e Udogie sulle fasce.



IN TV - Il match sarà trasmesso in streaming su DAZN.



Le probabili formazioni:



VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Vacca, Ampadu; Aramu, Henry, Okereke.



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Zeegelaar; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.