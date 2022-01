Nuova avventura in Italia per il centrocampista del Venezia Steinn Bjarkason, che giocherà la seconda parte di stagione in prestito al Benevento. A confermarlo è una nota ufficiale del club arancioneroverde: "Venezia FC comunica che è stato definito il passaggio del centrocampista della nazionale islandese Under 21 Bjarki Steinn Bjarkason alla società US Catanzaro 1929 con la formula del prestito fino al termine della stagione.



In questa stagione, Bjarkason ha esordito contro il Milan nella ventunesima giornata di Serie A, collezionando inoltre una presenza da titolare in Coppa Italia nel match vinto dal Venezia contro la Ternana.



Nella passata stagione, Bjarkason ha collezionato un totale di 12 presenze (di cui 4 da titolare) tra Coppa Italia, Campionato di Serie B e Playoff, contribuendo alla storica promozione in Serie A del club.



Bjarkason, arrivato al Venezia dal club islandese di prima divisione Íþróttabandalag Akraness nell'agosto 2020, ha recentemente prolungato il contratto fino alla stagione 2023/24.



In bocca al lupo, Bjarki".