Venezia, UFFICIALE: blindato l'islandese Bjarkason

In Serie B il Venezia blinda Bjarki Bjarkason. Il centrocampista islandese classe 2000 ha prolungato il proprio contratto col club lagunare fino a giugno 2027: "Sono molto contento di poter vestire questa maglia per altri tre anni. Credo in quello che facciamo, siamo un gruppo che ambisce a dare il massimo e siamo sulla strada giusta per toglierci delle soddisfazioni. Ci tengo a ringraziare la società e i nostri tifosi. Allo stadio si sente sempre tutto il calore della nostra gente, che ci incita dall'inizio alla fine delle partite e ci sprona sempre a dare il massimo".



Arrivato nel mercato estivo 2020 dall'IA Akranes, finora ha raccolto 33 presenze in maglia arancioneroverde, segnando un gol e servendo 2 assist. Nelle seconde metà delle ultime due stagioni ha giocato in prestito prima al Catanzaro e poi al Foggia sempre in Serie C. A livello internazionale ha collezionato 22 presenze dall'Under 17 all'Under 21, totalizzando inoltre due presenze con la nazionale maggiore islandese.