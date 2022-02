Il Venezia comunica che è stato definito il passaggio in prestito fino al 31 dicembre 2022 dell'attaccante Ottar Magnus Karlsson all'Oakland Roots Sports Club, che attualmente milita USL Championship, la seconda divisione americana.



Giunto a Venezia nell'estate 2020, il nazionale islandese classe 1997 ha collezionato con gli arancioneroverdi 8 presenze con 1 gol all'attivo nel match contro il Pescara, per poi trasferirsi all'inizio della stagione 2021/22 al Siena, con cui ha realizzato 2 gol in 20 partite.