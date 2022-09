Il Venezia comunica il tesseramento del giocatore moldavo Iurie Iovu, 20 anni, che ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione 2023/24, e il contestuale passaggio in prestito con obbligo di riscatto del difensore all'NK Istra 1961.



Con la maglia del Cagliari, Iovu ha totalizzato 21 presenze con la Under 17 nella stagione 2018/19 e 41 presenze totali nella Primavera nelle ultime tre stagioni.

A livello internazionale, Iovu ha collezionato sei presenze con la nazionale moldava Under 21 e ha ottenuto la sua prima presenza nella nazionale maggiore come sostituto nella partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2022 contro l'Austria, nel novembre 2021.