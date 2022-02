Il Venezia comunica il tesseramento del centrocampista norvegese Mikael Torset Johnsen, che arriva da svincolato a seguito della scadenza del contratto con il Rosenborg, e il suo contestuale prestito all'Oakland Roots, club attivo nella seconda divisione americana, fino al dicembre 2022. Johnsen, 21 anni, ha firmato un contratto che lo legherà al Venezia fino alla stagione 2023/24, con opzione per l’anno successivo. Mikael è il fratello minore dell’attaccante Dennis Johnsen.



Dopo essersi unito alle giovanili del Rosenborg nel 2015, Johnsen ha fatto il suo ingresso nella prima squadra nel 2019, registrando cinque presenze totali tra campionato e coppa, nonché un'apparizione in Europa League più tardi nello stesso anno. L'anno successivo, Johnsen ha collezionato altre quattro presenze prima di andare in prestito al Feyenoord. Tra la stagione 2020/21 e la prima metà della stagione 2021/22, Johnsen ha disputato nove partite e segnato tre gol con la squadra U21 del Feyenoord. Johnsen è un ex nazionale giovanile, forte di tre apparizioni con la nazionale Under-21 della Norvegia nel 2019.