In Serie B il Venezia comunica il tesseramento del difensore centrale olandese Jay Idzes, 23 anni. Arrivato da svincolato, Idzes ha firmato un accordo quadriennale fino al termine della stagione 2026/2027.



Cresciuto nelle giovanili dell'FC Eindhoven, Idzes debutta nella prima squadra del club nel 2018, totalizzando 53 presenze nella seconda divisione olandese. Nel 2020, il difensore viene acquistato dal Go Ahead Eagles, segnando tre gol e realizzando 5 assist nelle sue 93 presenze per la squadra tra la seconda divisione, la massima serie olandese Eredivisie e la coppa nazionale olandese, la KNVB Beker.