In Serie B il Venezia comunica di aver esercitato l’opzione per il rinnovo del contratto del portiere Bruno Bertinato, da oggi legato al club fino al 30 giugno 2024.



Bertinato, classe 1998, è arrivato al Venezia nel gennaio 2019. Nella stagione di Serie B appena conclusa, ha registrato tre presenze, contribuendo alla vittoria in casa del Venezia contro la Ternana grazie a un’eccellente prestazione che gli è valsa il titolo di MVP della Giornata 15 del campionato 2022/23.

A livello internazionale, Bertinato vanta due presenze con la selezione brasiliana Under 17.