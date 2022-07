Il Venezia (serie B) comunica il trasferimento in prestito fino al termine della stagione del centrocampista Domenico Rossi, 22 anni, alla Pro Patria (serie C).



Dopo aver ben figurato nella Primavera lagunare, nella stagione 2020/21 Rossi ha collezionato quattro presenze in Serie B con la Prima Squadra e due presenze in Coppa Italia, prima di essere ceduto in prestito alla Vis Pesaro, militante in Serie C, per la stagione successiva, in cui ha totalizzato venti presenze con un gol in campionato e una presenza in Coppa Italia.