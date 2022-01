Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, intervistato da Il Gazzettino fa il punto sul mercato invernale del suo club: "Non chiedetemi i nomi, dico solo che completeremo la squadra coprendo le partenze di Forte e Mazzocchi. Un rinforzo in regia? Un sostituto forse servirebbe, tuttavia non sono considerazioni facili e prendere tanto per farlo non ha senso. Quindi do piena fiducia a quelli che ho a disposizione".