L’allenatore del Venezia Paolo Zanetti ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l’Empoli.



Nel secondo tempo si è visto un altro Venezia.

“Partita dai due volti. Deluso dal primo tempo, perché era impossibile sbagliare la partita sul piano caratteriale. Nella ripresa siamo stati un’altra squadra con un’altra aggressività: abbiamo dimostrato di saper fare le cose quando vogliamo. Ci girano per la testa dei fantasmi e dobbiamo scacciarli via presto”.



Quali sono questi fantasmi?

“Probabilmente siamo poco abituati a giocare certi tipi di partite. Dobbiamo comunque essere sempre molto aggressivi. Prima della gara non avevo avuto avvisaglie, poi dopo il fischio d’inizio cambia tutto e devo capire perché”.



Ha deciso all’ultimo di far entrare Nani o era un cambio preventivato?

“Non volevo farlo giocare perché è un mese che non si allena. E’ un campione e ha dimostrato con un paio di giocate di essere superiore agli altri. L’abbiamo preso apposta per alzare il tasso tecnico”.