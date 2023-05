Sembra un sogno. Il Venezia ad oggi sarebbe nei play off di Serie B. Una cosa inimmaginabile fino a due mesi fa con i ragazzi di Valoti che navigavano in acque molto pericolose. Siamo rinati grazie soprattutto al finlandese Pohjanpalo che ci ha portato, a due giornate dalla fine a giocarci la possibilità di accedere ai play off.



E pensare che poteva andare ancora meglio con la sfida di ieri a Cosenza pareggiata all'ultimo minuto da parte dei padroni di casa. Il solito Pohjanpalo aveva illuso di una possibile ed alquanto incredibile vittoria.



Ora la classifica recita: Venezia al nono posto a pari punti con Pisa ed Ascoli. Solo una di queste andrà ai play off. La prossima sfida col Perugia sarà fondamentale e si preannuncia un Penzo che spingerà la squadra al massimo nella ricerca della possibilità di aggrappare un obiettivo che a metà campionato sembrava assolutamente impossibile. Ah, intanto siamo salvi...