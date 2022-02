Si pareggia col Genoa in casa. Sono sincero,1. difficile che una squadra in lotta salvezza faccia due vittorie consecutive2. Il Genoa é in ripresa, il nuovo allenatore ha dato stabilità con tre pareggi di fila.Insomma per noi era ed é stata unacome pronosticato. Un match che se vinto avrebbe dato probabilmente una svolta alla lotta salvezza.Approccio della partita perfetto (stavolta) con la rete del vantaggio die squadra che convinta cerca subito il 2-0. Man mano che passa il tempo però esce fuori la squadra di Blessin che riesce a prendere campo e pareggia con una grande giocata di Ekuban. Il primo tempo si chiude con il salvataggio miracoloso di Badejl su calcio d’angolo che chiude sulla linea una grande occasione per noi.con gli ospiti che, forse, nel complesso avrebbero meritato la rete del 2-1 soprattutto nell’occasione salvata da Svoboda sulla linea sul colpo di testa a botta sicura di Yeboah. Svoboda oggi che assieme a Henry é stato il migliore in campo grazie al suo salvataggio e si riscatta da alcune cattive prestazioni, Verona su tutte.per un impegno importante non solo per la classifica ma anche perché si tratta di unDopo la sconfitta dell’andata poi con una rimonta degli scaligeri dal 3-0 al 3-4 i tifosi veneziani non vedono l’ora di vendicarsi.che giocherà in Sardegna alle ore 19. Veneziani che oggi hanno dato una dimostrazione di amore immenso per la propria squadra grazie anche alla politica societaria che ha messo biglietti a 10 euro in tutti i settori dello stadio. Oggi il Penzo era carico e ha dato un grosso contributo.In definitiva, é unper quello visto in campo con il Genoa che ha rischiato molte volte di vincere la partita. Non é fortunatamente arrivata la beffa finale come con la Salernitana o lo Spezia e