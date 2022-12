Crnigoj e Johnsen! La vecchia guardia tira fuori il carattere e ci salva da una sconfitta quasi sicura dopo un ciclo di due vittorie consecutive! Eppure il match di Modena non é stato per niente male. La squadra ha fatto un buon primo tempo ma la leggerezza di capitan Ceccaroni ci ha fatto andare allo scadere del primo tempo sotto immeritatamente nel punteggio. Nella ripresa é arrivato il 2-0 subito di Bonfanti di testa.



La partita sembra volgere al termine ma questa volta tiriamo fuori il carattere e dopo 7 minuti é gia 2-1. E' la vecchia guardia che da il cambio di marcia. Prima Crnigoj che segna e arringa il pubblico e poi, al 90', dopo un'incredibile azione concitata é Johnsen che riesce ad insaccare per il definitivo 2-2. La curva veneziana, che ha visto entrambi i gol davanti a loro, esplode e può vedere con fiducia alla sfida di domenica contro il Cosenza al Penzo. Se si vince si scavalcano proprio i calabresi quindi domenica alle 15 sarà un vero match salvezza.



La squadra sembra in palla e Mister Valoni sembra aver dato (finalmente) la scossa giusta.