E fù così che ci prendemmo la Sardegna. Inaspettatamente, senza avvertire nessuno ma con veemenza, forza, qualità. No, non ci vogliamo anche noi annettere territori non nostri ma la prova di forza dei ragazzi di Javorcic ieri a Cagliari è stata imponente.



Nonostante l'1-0 finale dopo la prima frazione di gioco, nella ripresa é arrivata la rimonta e la netta vittoria per 1-4. Pohjanpalo, Cerysev e Haps l'hanno ribaltata meritatamente ed il godimento nel settore ospiti é stato puro, purissimo. Una vittoria che convince (finalmente) ed una classifica che ancora é complicata ma che almeno ci permette di respirare.



Dopo un buon primo tempo da parte dei sardi, nella ripresa siamo venuti fuori. Pohjanpalo é il vero craque della nostra squadra e Cerysev ha bisogno di giocare. Sono questi i due giocatori fondamentali in questa squadra. Il secondo soprattutto ha dato una sterzata non indifferente al centrocampo veneto.



Possiamo dire che la presa di Cagliari è avvenuta ed ora deve venire il bello. Bisogna confermare quanto visto in terra sarda anche con la capolista Bari. Sarà sfida dura, durissima ma che il Venezia deve affrontare come il secondo tempo cagliaritano ed in più avrà il supporto dei suoi tifosi.