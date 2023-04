Che vittoria contro il Palermo! La vittoria che conferma che ormai il Venezia ha un suo gioco, ha una squadra fatta di uomini veri. La sconfitta di Reggina non è stata portatrice di crisi e la reazione avuta contro il Palermo è stata perfetta! Una vittoria che ci allontana di nuovo dalla zona rossa che ora dista due punti.



Una vittoria arrivata dopo una partita combattuta e difficile contro un Palermo arrembante che veniva da ottimi risultati e voleva agganciare la zona play off.

Abbiamo vinto nonostante il vantaggio siciliano siglato da Brunori. La reazione è arrivata subito con Johnsen che ha siglato l’1-1 e il primo tempo si è concluso in parità. Nella ripresa saliamo in cattedra con Pohjanpalo che sigla il 2-1 su rigore e poi subito dopo con Tessmann. Il rigore del 3-2 di Tutino mette paura ma non basta ai rosanero per pareggiare.

No, non siamo in crisi e scacciamo via i fantasmi dopo la sconfitta a Reggio. Il Venezia c’è!