È incredibile quello che è successo a Reggio. Dominiamo e basta vedere le statistiche per apprendere ciò.



15 tiri contro 6, 64% di possesso palla, 7 calci d’angolo a 0 ma nonostante ciò perdiamo a Reggio Calabria per un autogol di Ceppitelli dopo 10 minuti. Ha dell’incredibile questa sconfitta che dopo ottimi risultati ci fa ripiombare nel baratro.



A dirla tutta, dopo pochi minuti dall’autorete Pojhanpalo aveva pareggiato la partita ma l’arbitro ha fermato tutto e ha annullato la rete del finlandese. È un Venezia che ha dimostrato comunque che ha un gioco ed è squadra, squadra vera.



La prossima partita in casa contro il Palermo sarà fondamentale per dimostrare che è stata solo sfortuna oggi al Granillo.