La partita col Milan ci regala un brutto Venezia che si autodistrugge nei primi 3 minuti di ogni inizio tempo. Approcci disastrosi e dove trovarli direbbe la Rowling. Oggi al Penzo però non c’é stato nulla di magico.. L’approccio della squadra con l’erroraccio di Svoboda che liscia la palla di Theo per Leao e, in aggiunta, la pigrizia di Mazzocchi che si lascia scappare l’esterno francese regala ad Ibra il più facile dei tap-in. Nella ripresa stesso copione. Sempre sulla sinistra con Leao che serve l’indemoniato Hernandez, supera Mazzocchi e regala il 2-0 ai rossoneri.che si regala un pomeriggio di relax in terra veneta. L’unico episodio dove si può recriminare é un rigore netto per trattenuta di Florenzi su Henry ma Irrati di Pistoia non vede nulla. Henry poteva lamentarsi e sbracciarsi un pò di più, come il mister in panchina, ma la malizia non é di casa al Penzo. Irrati che invece vede bene la mano di Svoboda che blocca il 3-0 sicuro di Theo.Resta il rammarico di un. Dopo i regali al Verona buttando via una partita già vinta, oggi ha fatto altri due presenti ad una squadra di testa. Queste cose in Serie A non possono essere permesse econ la squadra di Andreazzoli già virtualmente salva e il Venezia che ha questa volta l’obbligo di tornare a muovere una classifica che con le vittorie del Cagliari e gli ultimi punti guadagnati dal Genoa inizia a farsi sempre più preoccupante.