La Juventus impatta a Venezia. Un pareggio importante quello ottenuto dai nostri beniamini che hanno fatto un figurone al cospetto di campioni del calibro di Dybala e Morata. Il Venezia ha giocato una grande partita, come fa dall’inizio dell’anno, eSe sul campo il risultato è stato l’X non si può dire altrimenti per gli spalti. Il freddo della Laguna é stato temprato dal calore emanato dai tifosi veneziani che ogni weekend tirano fuori delle prestazioni commoventi. Su questo sembrano essere in simbiosi con gli undici in campo. Questa settimana poi, rispetto alle altre partite, é stata vissuta diversamente dai veneziani. Sappiamo che Venezia é piena di tifosi delle cosiddette “strisciate”. Soprattuttovisti anche gli ultimi anni di anonimato nelle serie inferiori del Venezia.Ora però ci troviamo in Serie A, stiamo vivendo un buon periodo, vinciamo partite contro la Roma di Mourinho e la Fiorentina di Vlahovic e tanti veneziani hanno riscoperto l’amore per la propria squadra di calcio. Nonostante ciò, il Penzo sabato pullulava di tifosi bianconeri ma tanti si sono sgamati con l’inconfondibile accento veneziano. Il pienissimo settore ospiti ha dato sicuramente il suo apporto ma in fondo al cuore di questi tifosi sappiamo che ad ogni gol della propria squadra era un dolore inflitto anche a loro, alla loro città e alla loro quotidianità. La Juve vince da nove anni ininterrottamente e se questa fosse stata una sconfitta, beh, sappiamo che sarebbe stata meno amara e un pò più dolce rispetto alle altre.dello Stadio. Il miracolo é avvenuto a metà con un pareggio giustissimo ed ora i veneziani juventini potranno tornare a sostenere entrambe le squadre senza avere quel pianto nel cuore di dover scegliere tra la tua squadra del cuore e quella della tua città natale. Intanto la situazione in classifica è positiva. Si fermano tutte le ultime tre e ci allontaniamo di un ulteriore punto dalla zona rossa. Per la salvezza c’è tutta una città che tifa per l’Unione.