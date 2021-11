Oke-RE-ke di Venezia! Il Re o meglio ancora il Doge di Venezia.

Bologna nebbiosa e giornata da coperta, cioccolata calda e partita eppure Venezia si porta dietro 1000 tifosi al seguito con uno Zanetti che parlando di loro nel prepartita ha quasi le lacrime agli occhi. E’ un Venezia attento e difensivamente perfetto che immobilizza il Bologna e che colpisce al 15’ della ripresa con il suo asso nigeriano.

Altro gol di un giocatore che non fa mai gol banali e tutti in differenti modi: uno all’Empoli partendo dalla propria area di rigore che regala al Venezia la vittoria al Castellani; uno a Reggio Emilia, inutile, da fuori area con il Sassuolo; uno con un doppio passo che porta alla vittoria nella sfida contro la Roma facendo infuriare Mourinho; quello di ieri è un altro gioiello con uno scavetto delizioso che batte Skorupski.



Chi vive lo Stadio Penzo sa che dopo ogni partita casalinga l’asso nigeriano si fa portare una pizza in cartone…beh ieri a Bologna si sarà fatto portare sicuramente mortadella, scuacquerone, tigelle e crescentine. Non sarà salutare tutto ciò ma se i risultati sono questi dategli ancora più cibo al nostro pupillo!



Venezia che muove la classifica verso l’alto ed ora attende l’Inter al Penzo per un’impresa da 3 punti che potrebbe portare la terza vittoria consecutiva.

Zanetti sogna con una squadra che lo segue sia in fase offensiva che con una grandissima fase difensiva, vera forza dei lagunari. Capitan Ceccaroni con Caldara si trovano a meraviglia e c’è chi sui social li vuole in Nazionale al posto di Bonucci e Chiellini; Mazzocchi sulla destra corre come un matto tutta la partita e Haps sembra aver definitivamente rubato la fascia sinistra a Molinaro. La bravura del Mister però sta anche nel fare continue rotazioni così tutti possono avere le loro occasioni e nessuno resta fuori dal progetto per arrivare all’obiettivo che all’inizio sembrava impossibile, cioè quello di salvarsi.

. Attenta Inter che la laguna inizia a tremare e sabato sera sarà una bolgia a Sant’Elena con biglietti già terminati dopo 5 minuti dall’apertura delle vendite.di Alessio D'Aco (on twitter