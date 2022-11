Un debutto da sogno per Ernesto Torregrossa che ha esordito con la maglia del Venezuela, trovando la rete del pareggio nell’amichevole contro Panama. A fine partita, in conferenza stampa, l’attaccante del Pisa si è lasciato andare a queste dichiarazioni: "Ho giocato con Rincon e Chancellor, i compagni mi hanno accolto come se fossi qui da anni e dopo il gol sono venuti tutti ad abbracciarmi. Spero di rendere felici i tifosi e di aiutare la Vinotinto. Un esordio così lo avevo sognato ma non pensavo si avverasse davvero, spiace solo non aver vinto ma il mio gol all'ultimo minuto ci aiuterà ad acquistare più fiducia".