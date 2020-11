In un'intervista rilasciata a Toronews, l'ex ct della Nazionale e ex tecnico del Torino, Gian Piero Ventura, ha smentito le voci riguardanti un suo possibile ritorno in granata nel caso in cui venisse esonerato Marco Giampaolo.



"Se erano vere le voci riguardanti un mio ritorno? ​Assolutamente no. Erano fake news che lasciano il tempo che trovano. Io spero con tutte le mie forze che il Torino incominci una marcia che possa ridare gioia ed entusiasmo ai tifosi" ha dichiarato Ventura.