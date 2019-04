Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli l'attaccante del Napoli, Simone Verdi ha parlato della sua stagione in Azzurro e del suo futuro che vorrebbe ancora alla corte di Carlo Ancelotti.



STO BENE - "Non giocando mai, la condizione fisica non è al top. Non avevo mai fatto vedere le mie qualità, con la Roma ho alzato il livello delle mie prestazioni. Stare in un ambiente così, in una squadra così, può soltanto migliorarti".



L'ARSENAL - "In Europa League ci teniamo ad arrivare fino in fondo e vincere. Sappiamo che con l'Arsenal sarà difficilissima, ha sempre giocato bene a calcio, è abituata a giocare competizioni europee ad alto livello. Dovremo andare a Londra, giocare la nostra partita e non dimenticare che c'è un ritorno al San Paolo". ANCELOTTI - "E' un allenatore che ti arricchisce in tutti i sensi e ti dà dei concetti di gioco diversi. E' un allenatore di un altro passo, senza nulla togliere agli altri. Uno che vince ovunque vuol dire che qualcosa riesce a dare ai suoi giocatori. Lui vuole vincere qualcosa qui, quest'anno ci stiamo giocando qualcosa di importarci e ci proveremo".



VOGLIO RESTARE - "Ho un contratto al Napoli che mi lega per cinque anni e ho voglia di rimanere qui per dimostrare il mio valore. I giornali sono fatti per scrivere, ultimamente io non avevo dimostrato e forse hanno pensato che volessi andare via, o perché non ho giocato molto, ma non è così. Per arrivare alla Nazionale devo dimostrare qui a Napoli quanto valgo, poi magari arrivasse la chiamata di Mancini".



MERET - "Ho avuto la fortuna di condividere con lui anche la Nazionale. Avevamo lavorato insieme nei tiri in porta e si vedeva che aveva qualcosa di speciale. Vedendolo qui ho capito che è nato per fare questo mestiere. Avrà tanti anni di Nazionale, ora sta a lui. E' un ragazzo serio, semplice, il futuro è sicuramente dalla sua parte".