"Smentisco categoricamente ogni possibilità di cessione per Simone Verdi. Non è stato proposto al Milan né a nessun altra squadra. E' un giocatore del Napoli e Carlo Ancelotti lo stima. Per questo non ha accettato che la società potesse mai discutere di una sua eventuale cessione temporanea".



Così Donato Orgnoni, agente di Simone Verdi a calciomercato.com. Intanto, sono da registrare interessamenti concreti dalla Serie A e soprattutto dalla Bundesliga per l'ex Bologna. Per il momento, il Napoli ha detto no ad ogni ipotesi di prestito. Lo scenario resta aperto per la prossima stagione, quando ci sarà da capire se torneranno queste sirene per l'attaccante del Napoli.