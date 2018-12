Nel giro di una settimana a chiedere informazioni su Jordan Veretout sono stati Inter e Napoli, senza ovviamente trascurare le voci (mai rientrate dall’estate scorsa) in arrivo dal mercato francese. Ma torniamo all’Italia. Sarebbe stato Luciano Spalletti a indicare Veretout alla società nerazzurra. Rinforzo prezioso per duttilità e capacità di adattamento a più ruoli - racconta La Nazione - è probabile che l’Inter già a gennaio punti a fare una valutazione importante del cartellino del centrocampista. Quindi il Napoli, che in queste ore ha deciso di puntare prima a Barella del Cagliari e poi appunto su Veretout della Fiorentina. Tanti i milioni sul piatto, ma il club viola non mollerà di un centimetro e anche se la tentazione dovesse essere ’folle’, Veretout rimane incedibile e punto di forza della Fiorentina