IL TABELLINO

A furia di sottolineare l’ottimo rendimento con le piccole e le delusioni seguite ai confronti con le grandi,, che è poi l’obbiettivo da raggiungere secondo le aspettative di mister Friedkin. Mi riesce difficile catalogare le aspirazioni di questa squadra che. Certo, i l bianconero friulano non è uguale al bianconero, ma non è tutto quel che viene da questa ovvietà. E poi ci sono anche le grandi che perdono con le piccole: sono punti anche quelli., pensando anche alla insidiosa trasferta di Braga per l’Europa League. La pandemia che ha colpito la difesa costringe Cristante a collocarsi al centro del reparto. Un ennesimo cambio di ruolo per un giocatore che si fa apprezzare per la disponibilità verso qualunque incombenza un po’ come accadeva per Florenzi.che doppierà su rigore raggiungendo quota dieci.che secondo le aspirazioni del tecnico portoghese dovrebbe muoversi tutta insieme. In effetti l’Udinese, che chiude il primo tempo senza avere mai tirato in porta, viene surclassata sia sul piano dinamico che su quello tecnico. Chi ha visto la partita dello Spezia contro il Milan, avrà un’idea di cosa possa essere il pressing. Bene, l’Udinese è frastornata e lunga. Aspetta la Roma senza mai aggredirla con il risultato di essere travolta. Sul 2-0 incassa pure il terzo gol, che sarebbe il più bello della partita, firmato da Pellegrini dopo una manovra corale che andrebbe pubblicata nell’antologia del calcio. Nella circostanza il Var salva i friulani scovando un fallo di Mkhitaryan.Nel secondo tempo Gotti ha provato a rimescolare le carte confidando anche nella legge dell’ex, ma Okaka non ha inciso più di tanto sugli eventi. La vera occasione per riaprire la partita scaturiva da un errore grossolano di Cristante, l’unico per altro della sua ottima partita., che quando vede l’Udinese si esalta.Marcatori: 5′ Veretout, 25′ Veretout (rig.), 47’st PedroAmmoniti: Pellegrini, VeretoutROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout (78′ Pedro), Spinazzola (87′ Peres); Pellegrini (87′ Diawara), Mkhitaryan; Mayoral (69′ Dzeko). Allenatore: Fonseca.UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen (62′ Molina), de Paul, Arslan (74′ Makengo), Walace (85′ Nestorovski), Zeegelaar (74′ Ouwejean); Llorente (62′ Okaka), Deulofeu. Allenatore: GottiArbitro: Giacomelli