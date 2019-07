Lo cercano in tanti, ma la Roma è in vantaggio su tutti: il futuro di Jordan Veretout è a tinte giallorosse anche per gli analisti di Snai, secondo i quali la possibilità che il centrocampista della Fiorentina divenga romanista entro il 31 agosto prossimo vale appena 1,50. L’alternativa più prossima è il Milan, ma la quota sale a 2,75. Anche il Napoli ha fatto le sue avances, che però convincono relativamente i quotisti: il passaggio alla corte di Ancelotti è a 4,50. Poi si passa all’estero: Arsenal a 6,50, Siviglia a 15, Monaco e Lione a 20. E se restasse alla Fiorentina? Ipotesi che sembra remota, riferisce Agipronews, visto che il giocatore si sta allenando con i viola da separato in casa, comunque è un’eventualità che i bookmaker non escludono, visto che la collocano a 3,50.