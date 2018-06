In campo oggi al Tardini per la "Partita delle Leggende", una sfida tra i campioni del Parma anni '90 e una selezione di stelle che in quegli anni giocavano in Serie A, Juan Sebastian Veron, attualmente presidente dell'Estudiantes, si è fermato a parlare ai microfoni degli inviati di calciomercato.com Federico Albrizio e Alessandro Di Gioia. Tanti i temi toccati dalla Brujita: Argentina, Parma, Lazio e un commento sul neo acquisto dell'Inter Lautaro Martinez.



SULL’ARGENTINA - “Il Mondiale non è cominciato bene. Il calcio però dà sempre altre opportunità, quindi spero possano superare in qualche modo il girone. E’ normale che ora ci siano dubbi sulla squadra. Da fuori possiamo dare la nostra opinione, ma la verità la sanno solo i giocatori che scendono in campo”.



SU LAUTARO MARTINEZ - “Lo conosco bene: è un ragazzo che lavora, che vuole migliorare e questa è la cosa più importante. Le qualità le ha, è un buon progetto di giocatore: è pronto per la Serie A ma dovrà avere il tempo per maturare e conoscere il campionato. Andrà via dal suo paese, dalla sua casa: deve avere tempo, speriamo gliene serva poco e che possa dimostrare tutto quello che ha fatto in Argentina finora”.



SUL PARMA - “La vicenda che sta scuotendo il club? Non so cosa è successo, non ho seguito. Sono però contento che il Parma abbia ritrovato il suo posto in Serie A. Non avrebbe mai dovuto lasciare la massima serie, ma vicende extra calcistiche lo hanno allontanato. Oggi è di nuovo in Serie A e deve ricostruire la sua storia, riscriverla: quello che è stato serve per far vedere che si può far bene qui, ma la storia si scrive nel presente. Loro dovranno farlo, speriamo abbiano fortuna perché non è facile da neopromosse in serie a. La salvezza al primo anno sarebbe già una sorta di scudetto per la squadra”.



SULLA LAZIO - “Ha fatto bene nell’ultima stagione, mi ha sorpreso Simone (Inzaghi, ndr). Non lo vedevo come allenatore, ma sta facendo davvero bene, costruendo una carriera di alto livello. Sono contento che la Lazio stia vivendo un bel momento”.