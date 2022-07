L'amichevole che ha un retrogusto di Serie A tra Verona e Cremonese finisce con il risultato di 4-3 per gli scaligeri. Apre le marcature per i gialloblu Henry, segue poi la doppietta di Lasagna che cala il tris. Accorcia le distanze la Cremonese con Tsadjout di rigore e pareggia i conti Valeri; Il terzino, seguito dalla Lazio, si mette in mostra da subito realizzando una doppietta. Buon nome anche per il fantacalcio. Chiude i conti il Verona grazie alla realizzazione sul dischetto di Piccoli.